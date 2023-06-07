Сосед украл у петрозаводчанина кредитку и обналичил 100 000 рублей

Участник шумной компании малознакомых людей в Петрозаводске внезапно понял, что кто-то унес его барсетку. Это было 6 июня глубокой ночью, мужчина немедленно вызвал полицию, сообщили в МВД Карелии.

В сумке лежала в том числе кредитка. Когда на место ЧП приехал наряд ППС, владелец увидел, что кто-то снимает деньги со счета.

Так полицейские узнали, где может находиться злоумышленник. Его задержали, когда он снял в банкомате наличку пошел в магазин. Чужая банковская карта была при нем. Петрозаводчанин похитил больше 100 тысяч рублей, часть успел потратить.

Оказалось, в прошлом 36-летний мужчина имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com