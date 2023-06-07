Легковой автомобиль спровоцировал ДТП с троллейбусом в Петрозаводске

Сегодня в 11:20 в Петрозаводске произошло ДТП на проспекте Ленина. Участником аварии стал троллейбус, инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль внезапно начал перестраиваться на перекрестке. Водитель троллейбуса такого маневра не ожидал, в результате рогатый влетел в автомобиль сзади.

Пассажирам пришлось покинуть салон и продолжить свой путь на другом транспорте. Легковой автомобиль и троллейбус получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink