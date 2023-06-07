Поверив мошенникам, 16 жителей Карелии лишились единственного жилья

Шестерых жителей Петрозаводска будут судить за мошенничество, в ходе которого пострадали 16 жителей карельской столицы и Кондопоги. Участники преступной группы входили к ним в доверие и уговаривали продать жилье, сообщили в прокуратуре РК.

Злоумышленники выбирали испытывающих материальные трудности, престарелых, инвалидов, злоупотребляющих спиртным. Они убеждали их продать квартиру или долю в ней, чтобы получить доход, переехав на меньшую площадь.

При этом устно гарантировали все обещанные выплаты по сделке после ее оформления в уполномоченных органах. Но во время совершения процедуры потерпевшие должны были подтвердить фиктивное получение денежных средств.

Аферисты показывали им в качестве «будущего жилья» квартиры подконтрольных им лиц, передавали незначительные денежные средства, спиртные напитки и продукты питания, оказывали помощь в решении мелких бытовых вопросов, создавая видимость дружеского отношения.

После оформления сделок они регистрировали право собственности на участников организованной группы либо на аффилированных лиц, продавали объекты недвижимости добросовестным приобретателям, распределяли между собой полученный доход и скрывались.

Пострадали 16 жителей Петрозаводска и Кондопоги, преступники похитили более 6,5 миллиона рублей, пострадавшие граждане лишились единственного жилья и остались без обещанных денег. Уголовное дело направили в суд. // фото: www.freepik.com