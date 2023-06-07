Женщина пострадала в столкновении двух автомобилей в Карелии

Вечером 6 июня в Суоярви произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 21:30 водитель автомобиля Great Wall не предоставил преимущество в движении автомобилю Haval, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии травмы получила 54-летняя пассажирка Great Wall. Женщина сама обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: unsplash.com