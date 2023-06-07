07 июня 2023, 10:27
Автомобиль сбил девочку на велосипеде в Кондопоге
Камера наблюдения сняла инцидент с ребенком в городе бумажников
Во вторник, 6 июня, в Кондопоге автомобиль сбил девочку-велосипедистку. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось на улице Пролетарской в 18:25. По данным ГИБДД Карелии, 32-летний водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде, не спешившись.
В результате инцидента ребенок получил травмы. Девочку госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: скриншот видео CityLink