Из-за неисправной печки вспыхнул частный двухэтажный дом

Днем 7 июня загорелся двухэтажный частный дом в деревне Уссуна Кондопожского района. Сообщение поступило на пульт экстренной службы в 13:28, сообщил наш источник.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из Кондопоги и поселка Гирвас.

На момент прибытия первых пожарных в доме огнем были охвачены крыша и второй этаж.

За короткое время огнеборцы смогли остановить распространение огня по деревянному строению, после чего полностью ликвидировали пожар.

В доме огнем были повреждены конструкции второго этажа и кровля по всей площади.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Но не исключено, что дом вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На пожаре никто не пострадал. Проводится проверка. // фото: www.freepik.com