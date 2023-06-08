Число наркопреступлений резко выросло в Карелии, а взяток стало меньше

В течение первых пяти месяцев этого года в Карелии зарегистрировали на 13,9 процента преступлений меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. При этом особо тяжких стало существенно больше – на 14,9 процента, сообщили в прокуратуре РК.

Это произошло из-за резкого увеличения выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков. Их стало больше на 15,9 процента. В тот же период прошлого года зарегистрировали 164 факта, а в этом – уже 190.

При этом число тяжких преступлений снизилось на 4,6 процента. Стало меньше выявленных краж, фактов фальшивомонетничества и взяточничества. Так, если в прошлом году за пять первых месяцев зафиксировали 27 случаев взяточничества, то в текущем – только три. // фото: pixabay.com