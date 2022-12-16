Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Костомукше

Жуткая авария произошла утром в пятницу, 16 декабря, на севере Карелии. В ДТП не выжил молодой мужчина, еще трое пострадали и находятся больнице.

Спасатели сообщили, что вызов о ДТП на проспекте Горняков поступил к ним в 05:40.

Участниками аварии стали автобус и легковой автомобиль. Легковушка превратилась в груду железа. Фотографии с места аварии опубликовал паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

22-летний молодой человек погиб. Мужчина 1999 года рождения и женщина 1988 года рождения получили травмы ребер, еще одна женщина 1961 года рождения получила травму позвоночника.