Опубликованы детали раскрытого убийства подростка в Петрозаводске

Следственный комитет раскрыл подробности убийства 17-летнего подростка в Петрозаводске, совершенного в 2005 году. Преступление удалось раскрыть спустя 17 лет.

По данным следствия, в июле 2005 года двое подростков возрастом 14 и 17 лет распивали алкоголь в лесном массиве около Комсомольского проспекта в Петрозаводске. Между юношами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Младший участник посиделок имел при себе нож и нанес приятелю четыре удара в область жизненно важных органов. Потерпевший умер на месте, а нападавший спрятал его тело под ветками и скрылся с места убийства.

По факту убийства в 2005 году было возбуждено уголовное дело, работа над которым продолжалась все это время. В 2021 году следователям стало известно, что к совершению преступления может быть причастен мужчина, отбывавший наказание в колонии за другое тяжкое преступление.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Он точно указал место совершения убийства и место, где он спрятал труп друга.

Уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит еще 10 лет в дополнение к нынешнему сроку. Фото: Следственный комитет