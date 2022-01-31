Опубликовано видео с места трагической аварии под Петрозаводском

Видеорегистратор очевидца запечатлел последствия аварии со смертельным исходом за селом Деревянное в Прионежском районе, передает dtpptz.ru.

На кадрах видно, что на месте ДТП работают спасатели. Один легковой автомобиль ВАЗ-2111 после аварии превратился в груду металла. Также у обочины стоит тягач. Недалеко от места аварии стоит несколько большегрузов с включенной аварийной сигнализацией.

«Петрозаводск говорит» сообщал о том, что авария произошла 31 января в 12:27 на дороге Петрозаводск-Ошта. На месте ДТП погиб водитель отечественного автомобиля, 1993 года рождения. (фото скриншот)