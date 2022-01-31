Два водителя автобуса за сутки грубо нарушили правила в Петрозаводске

За эти сутки автоинспекторы в Петрозаводске пресекли два грубых нарушения ПДД водителями автобусов. Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.

Один из водителей проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, а второй допустил аналогичное нарушение повторно в течение года.

В отношении водителя автобуса № 19 вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1.ст. 12.12 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.

В отношении водителя маршрутного автобуса № 14 составлен материал по ч. 3. ст. 12. 12 КоАП РФ. За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. // Фото: источник