27 сентября 2021, 20:14
Опубликовано видео нападения неизвестных на ребенка в Петрозаводске
В столице Карелии продолжают искать двух мужчин и женщину, избивших 16-летнего юношу
В Интернете появилась запись с видеорегистратора автомобиля, зафиксировавшего момент нападения неизвестных на подростка в Петрозаводске.
Напомним, инцидент произошел в районе 16 часов 26 сентября на пересечении улиц Державина и Свирской. Двое мужчин и женщина - все в состоянии алкогольного опьянения - без всяких причин напали на проходившего мимо 16-летнего юношу.
Как рассказала сестра пострадавшего, молодого человека били ногами по голове. У подростка гематомы на голове, разбита губа.
Родственники юноши написали заявление в полицию. Всех, кто что-либо знает о подозреваемых, или был очевидцем нападения, просят писать сестре пострадавшего горожанина.