Опубликовано видео нападения неизвестных на ребенка в Петрозаводске

В Интернете появилась запись с видеорегистратора автомобиля, зафиксировавшего момент нападения неизвестных на подростка в Петрозаводске.

Напомним, инцидент произошел в районе 16 часов 26 сентября на пересечении улиц Державина и Свирской. Двое мужчин и женщина - все в состоянии алкогольного опьянения - без всяких причин напали на проходившего мимо 16-летнего юношу.

Как рассказала сестра пострадавшего, молодого человека били ногами по голове. У подростка гематомы на голове, разбита губа.

Родственники юноши написали заявление в полицию. Всех, кто что-либо знает о подозреваемых, или был очевидцем нападения, просят писать сестре пострадавшего горожанина.