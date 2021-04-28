Опубликован график выплаты пенсий в мае

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии опубликовало график выплаты пенсий в республике на май 2021 года. Этот график касается пенсионеров, которые получают деньги через банки.

Так, клиенты Сбербанка в Петрозаводске и районах Карелии получат пенсию 12 мая. Клиенты других банков в столице республики и в районах также получат деньги 12 мая.

Также в Пенсионном фонде уточнили, что 22 мая деньги будут выплачены пенсионерам, которым пенсия назначена после сентября 2015 года, клиентам «Почта Банка», «Московского кредитного банка», «Тинькофф Банка», «Промсвязьбанка», «Альфа Банка», а также клиентам, пожелавшим получать пенсию через банк ВТБ с 1 июня 2018 года.

Пенсии и иные социальные выплаты за май, которые доставляются через почтовые отделения, будут выплачены в соответствии с графиком работы почты, начиная с 3 мая. Фото fishki.net