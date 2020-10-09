Опубликован график выплаты пенсий в Карелии в октябре

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии опубликовало график выплаты пенсий в республике на октябрь 2020 года. Этот график касается пенсионеров, которые получают деньги через банки.

Так, клиенты Сбербанка в Петрозаводске получат пенсию 10 октября. В других районах - 13 октября. Клиенты других банков в столице республики и в районах получат деньги 13 октября.

Также в Пенсионном фонде уточнили, что 22 октября деньги будут выплачены пенсионерам, которым пенсия назначена после сентября 2015 года, а также клиентам «Почта Банка», «Московского кредитного банка», «Тинькофф Банка», «Промсвязьбанка», «Альфа Банка», а также клиентам, пожелавшим получать пенсию через банк ВТБ с 1 июня 2018 года.