Опубликован график отключений электричества на следующую неделю

Сотрудники «Прионежской сетевой компании» ведут подготовку объектов энергетики к работе в осенне-зимний период. Некоторые работы невозможны без временных отключений электричества, сообщает официальный Интернет-портал РК.

На следующей неделе электроэнергию будут отключать в Костомукше, а также в Кемском, Кондопожском, Калевальском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском и Лахденпохском районах. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят жителям республики извинения за возможные неудобства. Фото: pixabay.com/Zee_Shutterz