Оперу «А зори здесь тихие» (12+) исполнили в Петрозаводске и Медгоре

«А зори здесь тихие» (12+) - это не только книга и фильмы, это еще и опера.

На «Большие гастроли» в Музыкальный театр Карелии приезжали артисты Хакасской филармонии. Они выступили в Петрозаводске и в Медвежьегорске.

Композитор оперы «А зори здесь тихие» К. Молчанов.«Наши юные артисты - участники хора, не профессиональные певцы, так прониклись этим материалом, когда узнали, что мы едем в Карелию, плакали...», - рассказала Марина Штарк, хормейстер.

На пресс-показе побывала наша съемочная группа.