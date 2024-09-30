30 сентября 2024, 09:57
Оперу «А зори здесь тихие» (12+) исполнили в Петрозаводске и Медгоре
На гастроли в Карелию приезжали артисты филармонии из Хакасии
«А зори здесь тихие» (12+) - это не только книга и фильмы, это еще и опера.
На «Большие гастроли» в Музыкальный театр Карелии приезжали артисты Хакасской филармонии. Они выступили в Петрозаводске и в Медвежьегорске.
Композитор оперы «А зори здесь тихие» К. Молчанов.«Наши юные артисты - участники хора, не профессиональные певцы, так прониклись этим материалом, когда узнали, что мы едем в Карелию, плакали...», - рассказала Марина Штарк, хормейстер.
На пресс-показе побывала наша съемочная группа.