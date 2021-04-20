Оперштаб рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен 8164 раза. Умерли 379 человек, выздоровел - 9631. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1996 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 687, в Ленинградской области - 90, в Архангельской области - 72, в Вологодской области - 67, в Мурманской области - 28.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 718 854 раза. Скончались 106 307 человек.

Напомним, в Карелии 19 апреля болезнь выявлена у 69 человек. Фото etu.ru