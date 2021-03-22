Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим Covid-19 в России

За последние сутки в России выявлены 9284 новых случая заражения коронавирусом. Скончался 361 пациент. Выздоровели 7790 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1586 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 865, в Ленинградской области - 125, в Вологодской области - 99, в Архангельской области - 85, в Мурманской области - 75.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 466 153 раза. Умер 95 391 человек.

Напомним, в Карелии 21 марта выявлены 87 новых зараженных. Фото orenburzhie.ru