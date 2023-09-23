Опасные для здоровья съедобные грибы назвала врач

Опасными для здоровья могут стать не только ядовитые, но и съедобные грибы. Какие из них не стоит собирать, рассказала «Известиям» врач Надежда Подкорытова.

Главное – не срезать грибы около сельскохозяйственных полей и дорог. Нужно отойти от трассы на полкилометра и на 2 – 3 километра от места сельских работ.

Дело в том, что грибы отлично впитывают в себя все вещества из окружающей среды. В том числе они поглощают соли тяжелых металлов и другие вредные соединения. Так что вполне могут вызвать отравление.

При этом нормальные грибы полезны: они содержат полезный белок при отсутствии жиров, обладают низкой калорийностью. Однако есть их нужно не более 50-100 граммов в день. // фото: freepik.com