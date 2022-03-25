25 марта 2022, 10:38
Опасные цветы нашли в продаже в Петрозаводске
В трех торговых точках столицы Карелии в хризантемах обнаружен цветочный трипс
В Петрозаводске обнаружены опасные цветы. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, в трех торговых точках карельской столицы в хризантемах, поступивших из Нидерландов, был выявлен западный цветочный трипс. Были заражены почти 90 цветов.
Собственники зараженной продукции приняли решение об уничтожении партии. Фото pixabay.com/Marjonhorn