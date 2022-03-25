Опасные цветы нашли в продаже в Петрозаводске

В Петрозаводске обнаружены опасные цветы. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, в трех торговых точках карельской столицы в хризантемах, поступивших из Нидерландов, был выявлен западный цветочный трипс. Были заражены почти 90 цветов.

Собственники зараженной продукции приняли решение об уничтожении партии. Фото pixabay.com/Marjonhorn