25 марта 2022, 10:38
Происшествия

Опасные цветы нашли в продаже в Петрозаводске

В трех торговых точках столицы Карелии в хризантемах обнаружен цветочный трипс

В Петрозаводске обнаружены опасные цветы. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, в трех торговых точках карельской столицы в хризантемах, поступивших из Нидерландов, был выявлен западный цветочный трипс. Были заражены почти 90 цветов.

Собственники зараженной продукции приняли решение об уничтожении партии. Фото pixabay.com/Marjonhorn

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
цветы
Россельхознадзор
Трипс
нидерланды
новости петрозаводска