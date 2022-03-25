Торговую точку на рынке дважды обокрали в Суоярви

В полицию Суоярви обратились работники торговой точки, расположенной на рынке. Они рассказали о краже двух курток, которые были вывешены у входа в павильон. Ущерб составил 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские просмотрели записи камер наблюдения. Под подозрение попал 39-летний житель города, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признался в кражах. Он рассказал, что похитил сначала одну куртку, а на следующий день пришел и за второй. Обе куртки он продал.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Фото pixabay.com/PhotoMIX-Company