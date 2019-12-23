Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Врач онколог предупреждает россиян о паталогии, обнаружив которые, надо срочно обращаться к врачу. Симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи, назвала заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Так, к врачу следует обратиться:

–в случае возникновения уплотнений и шишек, на которые люди «годами не обращают внимания»;

–из-за внезапных приступов боли;

–после появления «непонятных» выделений во рту и дискомфорте при глотании;

–при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых;

–после диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли «на ровном месте»;

–когда зубы начинают шататься без особых причин.

Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливают до 84 процентов больных.