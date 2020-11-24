«Олония» снова снижает цены

Автор: Анна Павлова

Только недавно мы сообщали о том, что известная в республике торговая сеть снизила цены на хлебобулочные изделия и выпечку собственного производства. И вот, новая акция от «Олонии», которая стартовала 23 ноября и продлится до 4 января 2021 года.

«Мой первый опыт покупок в «Олонии» оказался таким удачным, что теперь я уже целенаправленно останавливаюсь у этого магазина по дороге домой. Обязательно покупаю по акции хлеб, «Городскую» булочку, калитки с картошкой или другую свежую выпечку. И вот вчера приятно удивилась, увидев приличные скидки на молочную продукцию. Не секрет, что молоко, кефир, а особенно сметана и творог теперь составляют существенную сумму в каждой покупке. А без них не обойтись, особенно если дома дети. Вот и приходилось объезжать несколько магазинов в поисках выгодных цен. Теперь все эти полезные и вкусные продукты можно действительно выгодно купить в «Олонии»: например, бифидок стоит всего 33 рубля, а 200-граммовая пачка творога – 57 рублей! Особенно радует то, что продукция наша, местная, а значит, свежая и натуральная. Приятно поддержать карельского производителя и при этом еще и прилично сэкономить»

- поделилась радостью журналист нашего портала Анна Павлова.

Можно много рассуждать о социальной ответственности бизнеса, а можно просто взять и снизить цены на самые необходимые продовольственные товары, тем самым облегчив многим жителям республики жизнь в условиях сложной экономической ситуации, как это сделали в «Олонии».