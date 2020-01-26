Олонецкого депутата принуждают отказаться от своих слов

В Олонце началось рассмотрение скандального иска против депутата местного совета Нины Щербаковой. Именно Щербакова вынесла в общественное пространство казус, когда 24 октября 2019 года глава муниципалитета на заседании постоянной депутатской комиссии обозвал жителей райцентра «социальными паразитами», а также пожалел о невозможности отстреливать недовольных граждан. От Щербаковой требуют опровергнуть свои заявления, с чем она категорически не согласна.

Исковое требование к Щербаковой – заявить, что распространенная ею информация не соответствует действительности. Сделать это предлагается почему-то через газету «Олония» – именно она является печатным органом районной администрации.

Так была ли произнесена чиновником злополучная фраза об «отстреле» недовольных жизнью в районе граждан? Об этом в суде рассуждали местные депутаты, политики, общественные деятели.

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