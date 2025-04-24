Олонецкий район попрощался с погибшим земляком

Павел Никитин погиб в ходе специальной военной операции. О гибели земляка сообщила пресс-служба администрация Ильинского сельского поселения.

Родители и друзья тепло отзываются о Павле. Администрация поселка отметила, что погибший трепетно относился к близким и был трудолюбивым. Когда Павел получил повестку, отправился без сомнений на фронт и успел получить три медали.

Администрация Ильинского сельского поселения приносит соболезнования близким погибшего. Похороны состоятся 26 апреля в 11.00 на кладбище в п. Ильинский. © «Петрозаводск говорит»