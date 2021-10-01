Октябрь - последний месяц подачи заявлений на «школьные» выплаты

В октябре истекает срок, в который семьи с детьми школьного возраста, которые еще не получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей, могут обратиться с заявлением на ее получение.

Для этого необходимо заполнить специальную электронную форму на портале госуслуг либо в отделении Пенсионного фонда России. Срок подачи заявлений истекает 1 ноября.

Уместно напомнить, что получить выплату могут родители, усыновители, опекуны или попечители детей в возрасте от шести до 18 лет при условии, что шестилетнего возраста ребенок достиг не позднее 1 сентября этого года. Для детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают обучение по общеобразовательной программе, возрастной порог увеличен до 23 лет. // Фото: blickpixel