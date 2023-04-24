24 апреля 2023, 17:33
Окровавленного мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось
Нападавшего установили, задержали и арестовали. Его обвиняют в убийстве
В Повенце убили 26-летнего мужчину. Следователи возбудили уголовное дело и нашли причастного.
По версии следователей, 19 апреля в квартире возник конфликт двух мужчин. 40-летний обвиняемый, по версии следователей, ударил ножом приятеля в левую область груди и сбежал. Потерпевшему вызвали «скорую», его увезли в Медвежьегорскую ЦРБ, где он скончался.
Нападавшего задержали. О личности обвиняемого известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкие преступления. Новое преступление он совершил «в период наличия не снятой и не погашенной судимости». Его арестовали.
Следственные действия продолжаются, назначена судебно- медицинская экспертиза. // фото скриншот видео СУСК РК