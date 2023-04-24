Окровавленного мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось

В Повенце убили 26-летнего мужчину. Следователи возбудили уголовное дело и нашли причастного.

По версии следователей, 19 апреля в квартире возник конфликт двух мужчин. 40-летний обвиняемый, по версии следователей, ударил ножом приятеля в левую область груди и сбежал. Потерпевшему вызвали «скорую», его увезли в Медвежьегорскую ЦРБ, где он скончался.

Нападавшего задержали. О личности обвиняемого известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкие преступления. Новое преступление он совершил «в период наличия не снятой и не погашенной судимости». Его арестовали.

Следственные действия продолжаются, назначена судебно- медицинская экспертиза. // фото скриншот видео СУСК РК