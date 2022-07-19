Около могилы Юрия Шатунова выставили дополнительную охрану

Могила скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище превратилось в место паломничества. Поклонники заваливают ее белыми розами, записками и игрушками. В ГБУ «Ритуал» сообщили, что не будут вводить ограничений на посещение места захоронения певца.

Однако порой людей на могиле так много, что решили поставить дополнительную охрану. Это сделано «для обеспечения правопорядка», объяснила администрация кладбища.

- Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00,

– сказано в сообщении на официальном сайте.

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня из-за острой сердечной недостаточности. В России захоронили только часть его праха. Другую семья увезла в Германию, где развеет около одного из любимых мест артиста. // Фото: ГБУ «Ритуал»