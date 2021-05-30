Около десяти тысяч человек заболели в России коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло до 9 694 за сутки, сообщает ТАСС.

Это максимальный показатель с 19 марта 2021 года. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 5 063 442 человека.

В Санкт-Петербурге выявлено 829 случаев заражения, в Московской области – 748. В Москве за сутки зафиксирован 3719 случаев COVID-19. Это максимальный показатель с 14 мая.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,32%. Днем ранее был выявлен 3 241 случай.

В настоящее время в России на лечении находятся 264 410 человек. За последние 24 часа в стране зафиксировали 355 летальных исходов. // Фото: tass.ru