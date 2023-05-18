Около 20 дачных участков затопило на севере Карелии

Район дачных кооперативов, где на минувшей неделе река вышла из берегов, осмотрели с высоты с помощью квадрокоптера. Съемку проводили специалисты администрации Костомукшского городского округа и спасатели.

Сотрудники смогли оценить обстановку и определить границы подтопления. Увиденную картину в костомукшской администрации назвали не критической, непосредственной угрозы развития чрезвычайной ситуации нет.

«Водой залита незначительная часть дороги и около 20 дачных участков, собственники которых в настоящий момент там не проживают»,

- сказано в комментарии местных властей.

Что могло стать причиной подтопления. Специалисты предположили, что «большая вода» пришла не из-за затора в протоке реки, а большого количества талых вод, образовавшихся в результате резкого потепления. Уровень воды начал постепенно падать, отметили в администрации.

Еще в одном районе Карелии оценили обстановку с подтоплением. По состоянию на 18 мая в реке Кемь наметился спад воды, сообщили в госкомитете РК по ОЖ и БН. Подтопленных жилых домов нет, угрозы подтопления также нет. // фото паблика администрации Костомукшского городского округа