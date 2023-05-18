Десять водителей ехали навеселе, но от улыбки не осталось и следа

Госавтоинспекция продолжает собирать урожай из нетрезвых автомобилистов.

С начала недели в Петрозаводске отстранили от руля более десяти водителей навеселе. У всех автомобилистов был свой «повод», день недели и время суток не имели значения.

За вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрено лишение прав и штраф. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность. За вождение без прав предусмотрен штраф от 5000 до 15 тысяч рублей. // фото Госавтоинспекции Петрозаводска