Около 100 организованных туристов из России находятся в Израиле, такая информация появилась в телеграм-канале atorus.ru днем 7 октября. Уточняется, что это предварительная информация. Сколько в стране может находиться самостоятельных путешественников – неизвестно. Данные еще уточняются.

Российские дипломаты следят за ситуацией. Сообщений о пострадавших россиянах после ракетных ударов по Израилю – нет. Ряд рейсов в аэропорту Бен-Гурион задерживаются.

По информации РБК, утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» и начало массированный ракетный обстрел. Боевики проникли в приграничные районы Израиля. Атаку ХАМАС проводит с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Этот сектор граничит с юго-западной частью Израиля. Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, занятия в школах на юге и в центре Израиля отменили, начался сбор резервистов.

МИД РФ призвал палестинскую и израильскую стороны к прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности, налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление мира на Ближнем Востоке. // фото unsplash.com/ Taylor Brandon