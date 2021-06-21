Оказалось, что 3% жителей Северо-Запада хотят работать до 70–75 лет

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России HeadHunter выяснили, как долго жители Северо-Запада планируют трудиться и не выходить на пенсию. Оказалось, что чуть меньше половины респондентов – 46% - хотят работать, пока им позволит здоровье. Уйти на заслуженный отдых после наступления пенсионного возраста намерены только 28%. Всего 3% участников опроса рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, 18% - после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста, еще 3% намерены работать до 70–75 лет.

Дольше других планируют задержаться на работе работники сферы искусства, транспортники и рабочие. Уйти на пенсию в 40-50 лет рассчитывают работники сферы образования и юристы.

Опрос показал, что 50% опрошенных пенсионеров не откладывают деньги на жизнь, 13% инвестируют в ценные бумаги, 23% - вносят средства на депозитные или накопительные счета, еще 11% - инвестируют в недвижимость, 13% обратились в негосударственный пенсионный фонд, 9% - инвестируют в валюту.

Сервис не сообщил, сколько людей участвовало в опросе и в каких городах. (фото на главной 1obl.ru)