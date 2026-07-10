Перейти к основному содержанию
12 июля 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Маркет

Охта Групп Карелия: обменяйте свою квартиру на новую в центре города

Строительная компания разработала удобную и безопасную программу по обмену вторичного жилья на новостройку от застройщика

Когда встает вопрос о продаже своей квартиры, возникает много сложностей. Как оценить свою квартиру? Обратиться в агентство или продать самостоятельно? А если агентство, то какое? Как правильно составить договор? И так далее, и так далее…

Строительная компания «Охта Групп Карелия» возьмет на себя все хлопоты, связанные  с продажей вашей недвижимости, а самое приятное, что для вас эта услуга станет абсолютно бесплатной!

Как работает программа

Надежным партнером компании производится оценка вашей недвижимости. Если цена устраивает, вы бронируете квартиру в клубном доме Речка-2 или Доме на Казарменской. Затем вы вносите  первый взнос  -  всего лишь  5% от стоимости новой квартиры.

В течение нескольких месяцев наш партнер продает вашу квартиру, и вы оплачиваете оставшуюся сумму. Если необходимо, можно привлечь  кредитные средства.

Преимущества:

  • Возможность забронировать новую квартиру на время продажи
  • Цена на период продажи фиксируется, что позволяет избежать роста цен на новостройки
  • Возможность использования материнского капитала
  • Работа с ипотечными программами
  • Единое окно для решения всех вопросов с покупкой и продажей
  • Отсутствие необходимости самостоятельно искать покупателей
  • Минимизация рисков мошенничества
  • Юридическое сопровождение сделки

Важно отметить, что при использовании trade-in от застройщика все операции проводятся в рамках правового поля, с соблюдением всех необходимых формальностей и защитой интересов покупателя.

Дом на Казарменской уже сдан, это значит, вы сможете переехать в новую квартиру сразу после продажи своей. В доме всего 7 этажей и 66 квартир. В холле выполнен дизайнерский ремонт, установлен бесшумный лифт, а из окон открывается шикарный вид на город, Музыкальный театр и Онежское озеро. 

Клубный дом «Речка-2»  - уникальный проект, расположенный  на берегу реки Лососинки и одновременно в центре Петрозаводска. Жилой комплекс состоит из  4 секций по 5 этажей. В каждой не более 30 квартир. Практические все квартиры видовые. Срок сдачи  - II квартал 2025 года. Также в марте у вас есть уникальная возможность приобрести шикарную видовую трехкомнатную квартиру в клубном доме «Речка-2» с выгодой 1 000 000 рублей*.

Специалисты отдела продаж «Охта Групп Карелия» готовы ответить на все вопросы, а также провести индивидуальную экскурсию на объекты.

Звоните 8 814 233 22 44.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

*Предложение действует с 1 по 31 марта 2025 года.

На правах рекламы. ООО «Специализированный застройщик ЖК Александровский». ИНН 7806488227

Ранее в рубрике Маркет было опубликовано: В салонах МегаФона откроются банковские отделения

Метки