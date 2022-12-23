Охлопков сообщил о смерти мальчика, которого жестоко избил отец

Маленький ребенок, которого младенцем несколько лет назад жестоко избил отец, и за судьбой которого следила вся Карелия, скончался.

О смерти маленького Артема сегодня сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Сегодня не стало маленького Артема, которого два года назад избил отец»,

- написал руководитель Минздрава.

«При поступлении малыша в терминальном состоянии в Детскую республиканскую больницу им. И.Н. Григовича врачи понимали, что нет никаких надежд. Но сделали все возможное и невозможное, чтобы продлить ему жизнь. Несмотря на то, что он находился в вегетативном состоянии, он был даже снят на некоторое время с аппарата ИВЛ», - напомнил историю мальчика министр.

Охлопков принес соболезнования всем, кого тронула трагическая история.

Преступление в отношении младенца было совершено в конце сентября 2020 года. Мальчик находился дома в Петрозаводске со своим отцом. Мать его в это время дома отсутствовала. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своему сыну несколько ударов рукой по голове. У малыша была диагностирована черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. В июне 2022 года мужчину приговорили к шести годам лишения свободы. // фото freepik.com