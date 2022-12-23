«Нисан» влетел в фуру на Лесном проспекте, двое отделались травмами

На Лесном проспекте в Петрозаводске легковой автомобиль влетел в припаркованную фуру. Авария произошла 22 декабря около 17:30 около дома №49.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что 26-летний водитель автомобиля «Нисан» наехал на грузовик «Вольво».

В результате травму получили двое – водитель легковушки и 19-летняя девушка-пассажир. Проводится проверка. // фото Госавтоинспекция Карелии, группа «ДТП Петрозаводска и Карелии»