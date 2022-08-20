Охлопков призвал вместо витаминов принимать карельскую ламинарию

Осенью людям особенно нужны витамины. Восполнять их запас министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков посоветовал с помощью ламинарии.

Морскую капусту добывают в Белом море, в ней много полезных витаминов и минералов. В частности, это соли йода, кобальта, брома, калия, магния, натрия, углеводы, белки, витамины А, С, D, Е, В1, В2, В12.

Охлопков напомнил, что ламинария помогает предотвращать появление опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, нарушения обмена веществ. Беломорские водоросли также помогают при артритах и ревматизме.

- Не тратьте большие деньги на дорогие минеральные комплексы с неизвестным содержимым. В ламинарии присутствует самый оптимальный баланс минералов и йода,

- призвал министр.

Он посоветовал добавлять ложку ламинарии во все блюда или просто принимать в день по две ложки, запивая водой. // Фото: pxhere.com