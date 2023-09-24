24 сентября 2023, 12:47
Огромный самосвал порвал троллейбусные провода в Петрозаводске
На починку контактной сети городского электротранспорта потребовалось более часа
Ранним утром 24 сентября на перекрестке улицы Калинина и проспекта Александра Невского грузовик оборвал троллейбусные провода. Инцидент произошел в 06:40, сообщили в группе ПМУП «Городской транспорт» ВКонтакте.
Огромный самосвал почему-то ехал с поднятым кузовом и порвал провода троллейбусной контактной сети.
- Слов нет! Бедствие продолжается!
– написали в паблике.
На место ЧП вызвали наряд ГИБДД. Сеть удалось восстановить только в 07:50, то есть более чем через час.
Напомним, подобные инциденты происходят в Петрозаводске с завидной регулярностью. // фото: ПМУП «Городской транспорт» / ВКонтакте