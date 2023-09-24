Квартира в поселке Эссойла вспыхнула в субботу днем

Днем 23 сентября в квартире одного из жилых домов в поселке Эссойла случился пожар. Об этом сообщили в группе ОПС Пряжинского района ВКонтакте.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренной службы в 16:21, на место выехали три пожарных из ПЧ-70.

Квартира горела в доме № 10А на улице Набережной. Возгорание ликвидировали в 16:36, никто не пострадал. // фото: ОПС Пряжинского района/ВКонтакте