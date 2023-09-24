24 сентября 2023, 10:23
Квартира в поселке Эссойла вспыхнула в субботу днем
Пожарные 23 сентября потушили огонь в жилом доме
Днем 23 сентября в квартире одного из жилых домов в поселке Эссойла случился пожар. Об этом сообщили в группе ОПС Пряжинского района ВКонтакте.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренной службы в 16:21, на место выехали три пожарных из ПЧ-70.
Квартира горела в доме № 10А на улице Набережной. Возгорание ликвидировали в 16:36, никто не пострадал. // фото: ОПС Пряжинского района/ВКонтакте