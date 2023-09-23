Телефонные аферисты выманили у четырех жителей Карелии 375 000 рублей

Телефонные мошенники поживились за счет еще четырех жителей Карелии. В общей сложности они лишили людей 375 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В частности, 46-летнююженщину в Кеми убедили, что она общается с правоохранителями. Преступники якобы оформили кредит от ее имени, нужно им помешать.

Женщина согласилась содействовать в поимке аферистов. Под руководством телефонной мошенницы она обратилась в банк, оформила кредит и перевела деньги на продиктованный номер счета. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

На аналогичную уловку попалась и 56-летняя петрозаводчанка. Она поверила, что общается с работником портала «Госуслуги». Незнакомец сообщил о несанкционированных действиях. Чтобы обезопасить деньги, предложил перевести их на посторонний счет. Женщина отправила 100 тысяч рублей и лишь потом догадалась, что общалась с мошенником.

В Муезерском районе аферисты обманули пенсионера 1952 года рождения. Мужчина поверил, что общается с работником службы безопасности банка, и под его диктовку совершил ряд действий. Приложение банка оказалось заблокированным. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Еще одну 81-летнюю петрозаводчанку мошенники убедили перевести сбережения через терминал самообслуживания, чтобы сохранить их. Пенсионерка поверила и лишилась 200 тысяч рублей. // фото: freepik.com