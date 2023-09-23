Мужчина в Петрозаводске зарезал женщину и выбросил с балкона

Поздним вечером в пятницу, 22 сентября, под окнами многоэтажного дома обнаружили тело женщины. Трагедия случилась на Перевалке, сообщил осведомленный источник изданию «МК Карелия».

Труп нашли прохожие около подъезда многоэтажки на улице Черняховского. Позднее стало известно, что 37-летняя женщина выпала из окна восьмого этажа.

На место ЧП приехали полицейские и задержали пьяного 36-летнего мужчину. Они подозревают, что он поссорился с погибшей, ударил ее ножом и выбросил с балкона квартиры на восьмом этаже.

Женщина погибла до приезда бригады скорой помощи, мужчину подозревают в убийстве, возбуждено уголовное дело. // фото: NEOSiAM 2021/ pexels.com