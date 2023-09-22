Житель Карелии «качал права» у отдела полиции и стал уголовником

Мужчина в Лоухском районе неудачно вступился за знакомого и попал на скамью подсудимых. Его осудили за применение насилия к полицейским, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Инцидент произошел в мае в поселке Пяозерский. Правоохранители проводили проверку после кражи имущества у одного из местных жителей.

Подсудимый узнал, что его знакомого вызвали для дачи показаний. Будучи пьяным по случаю дня рождения, 33-летний мужчина с друзьями пришел к отделению полиции и стал выяснять, в чем подозревают знакомого.

Во время разговора с полицейскими он схватил одного из них за форму и с силой отбросил в шкаф, потом попытался ударить рукой в голову. Силовики пресекли противоправные действия, хотя мужчина вырывался, дрался и порвал форму одного из них.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // фото: NEOSiAM 2021/ pexels.com