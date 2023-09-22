Водитель погиб в страшном ДТП около Пайкъярвенкюля

Около поселка Пайкъярвенкюля в Лахденпохском районе сегодня произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Две легковушки столкнулись примерно в 16:00, это случилось после того, как одна выехала на встречную полосу. Перестроился 37-летний водитель ВАЗ и на скорости врезался в Volvo.

В результате аварии находившийся за рулем отечественного автомобиля мужчина погиб. По факту ДТП проводят проверку. // фото, видео: ГИБДД Карелии