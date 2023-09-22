Мужчину и ребенка сбил автомобиль в Петрозаводске

Авария с пострадавшими произошла вечером 22 сентября в Петрозаводске. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о ДТП в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что автомобиль сбил 44-летнего мужчину и семилетнего ребенка. Это случилось в пятницу на Боровой улице.

Взрослый и малыш получили травмы, им оказывают медицинскую помощь. Ребенка отправили домой на амбулаторное лечение. // фото: «Петрозаводск говорит»