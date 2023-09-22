22 сентября 2023, 17:12
Мужчину и ребенка сбил автомобиль в Петрозаводске
Под колеса 22 сентября попали взрослый и семилетний малыш
Авария с пострадавшими произошла вечером 22 сентября в Петрозаводске. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о ДТП в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что автомобиль сбил 44-летнего мужчину и семилетнего ребенка. Это случилось в пятницу на Боровой улице.
Взрослый и малыш получили травмы, им оказывают медицинскую помощь. Ребенка отправили домой на амбулаторное лечение. // фото: «Петрозаводск говорит»