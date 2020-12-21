Огромные светящиеся фигуры поставят в центре Петрозаводска

На этой неделе, на площади Кирова в Петрозаводске, установят большую световую фигуру медведя, сообщает городская администрация.

Скульптура, более трёх метров в высоту и пять – в длину, составлена из геометрических фигур цветов карельского флага, подсвеченных изнутри несколькими тысячами светодиодов.

Администрация уверяет, что рядом появится еще одна большая фигура – птицы, в аналогичной стилистике. О том, что это за птица, пока не сообщается.

В центре Петрозаводска вновь установили композиции с функцией дополненной реальности. При использовании мобильного приложения жители и гости Петрозаводска смогут увидеть новогоднюю анимацию и сфотографироваться с ней. Фигуры с компьютерными эффектами разместились на Мариинском бульваре, в скверах Кукольного театра, Шотмана и Калинина.

Фото и видео из паблика «Администрация Петрозаводского городского округа»