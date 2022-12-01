Ограничения на полеты в южные аэропорты продлили до 9 декабря

Росавиация продлила до 9 декабря ограничения на полеты в аэропорты юга и центра европейской части страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Закрытыми остаются 11 воздушных гаваней - это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчиков просят использовать аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод для создания альтернативных маршрутов. // Фото: unsplash.com