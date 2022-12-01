Россиянам порекомендовали отключать геолокацию на смартфоне

Смартфоны хранят в себе большое количество персональной информации пользователя, которая порой может попасть в руки мошенников. Поэтому в некоторых случаях стоит скрывать геолокацию на устройствах, рассказал киберэксперт Валерий Степанов, его слова приводит агентство «Прайм».

Специалист заметил, что информация о геолокации устройства состоит из данных сотовых вышек, подключений Wi-Fi, фотографий и хранится в облачных хранилищах. Это позволяет мошенникам вычислить местонахождение пользователя и добыть другие персональные данные.

Поэтому эксперт советует россиянам периодически отключать геолокацию. Это можно сделать в настройках своего телефона. // Фото: unsplash.com