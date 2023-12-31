Огонь уничтожил баню в карельской деревне

Серьезный пожар случился сегодня рано утром в Олонецком районе. Спасателям сообщили о возгорании в деревне Коткозеро в 04:30. В населенном пункте на улице Солнечная горела баня.

Для борьбы с огнем привлекались пожарные части из Коткозера и Олонца.

Пожар ликвидировали, но строение оказалось сильно повреждено. Жертв среди людей нет. // фото VK-сообщество «ОПС по Олонецкому району»