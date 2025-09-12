Огонь не пощадил дом под Петрозаводском

Днем в пятницу 12 сентября в поселке Чална загорелся жилой модульный дом. Об огненном ЧП сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.

Спасателям сообщили о возгорании на улице Заводская в 13:01. Через пять минут пожарные были на месте и приступили к тушению.

Чтобы справиться с пожаром на площади 14 квадратных метров, спасателям потребовалось больше получаса. К 13:40 пожар был ликвидирован. Несмотря на работу профессионалов, от небольшой деревянной постройки мало что осталось.

В пожаре пострадало лишь имущество, среди людей пострадавших нет.