Огнеборцев подняли по тревоге в Чалне

Сегодня ночью под Петрозаводском вспыхнул пожар. Дым и пламя поднимались над несколькими строениями на улице Хвойная в Чалне. Спасателям и возгорании сообщили 30 декабря в 03:56.

По тревоге выехали составы пожарно-спасательных подразделений Пряжинского района и Прионежского района, ПЧ-67 из Чалны и ПЧ-47 из Мелиоративного, а также ОП-2 ПСЧ-4.

Оказалось, что пламя охватило хозяйственную постройку и два дровяника. По какой причине вспыхнули постройки – пока не известно. Возгорание ликвидировали в 05:43. // фото из VK-паблика «ОПС по Пряжинскому району»